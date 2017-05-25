Киев, 25 мая, 2017, 09:50 — ИА Регнум. Власти Украины, которые ранее ввели запрет на погрузку и перемещение по территории страны грузовых вагонов ряда предприятий РФ, могут прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Российской Федерацией уже с 1 июля 2017 г. Об этом в четверг, 25 мая, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько информированных источников в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

«Украина готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ ориентировочно с 1 июля», — сообщил собеседник издания.

По его словам, формальным предлогом для такого решения, которое активно лоббируют секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов и спикер Верховной рады Андрей Парубий, станет нежелание ОАО «РЖД» прекратить пассажирские перевозки в РФ из зоны «антитеррористической операции» в Донбассе, что нарушает «суверенитет и территориальную целостность Украины». Газета напоминает, что сейчас из Донецка (ДНР) в Таганрог (РФ) курсирует электричка, цена билета составляет 17 рублей.

При этом в государственной администрации железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» изданию сообщили, что решения на этот счет еще не принято. В «Российских железных дорогах» также заявили, что не получали каких-либо документов о прекращении пассажирского сообщения от официального Киева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая 2017 г. на территории Украины были запрещены соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте», сервисы «Яндекса», ресурсы Mail.ru, а также программа для работы с бухгалтерией 1С. Помимо этого, украинские власти ввел ограничительные меры в отношении 450 юридических и 1228 физических лиц.

Чуть позже глава Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко заявил, что реализация данного указа главы государства будет стоить стране примерно $1 млрд.

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