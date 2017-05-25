Москва, 25 мая, 2017, 09:48 — ИА Регнум. Впервые за много месяцев Минфину РФ не удается вторую неделю подряд полностью разместить весь заявленный объем ОФЗ. Можно даже сказать, что аукционы в прошедшую среду провалились, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Из 45 млрд рублей эмиссии удалось разместить только 29 млрд. Причем аукцион по размещению ОФЗ-ПК на 20 млрд рублей прошел совсем плохо — спрос был небольшим 12 млрд и разместить удалось только 7.5 млрд рублей», — привел цифры Богданов.

«Если на прошлой неделе размещению Минфина мешала турбулентность на рынках, то на этот раз, можно констатировать падение в целом спроса на российские активы со стороны нерезидентов и внутренних инвесторов. Возможно, сказались ожидания повышения ставки в США и налоговый период в России», — пояснил эксперт.

«Такое изменение настроений инвесторов неизбежно отразится на российской валюте. Уже 24 мая рубль показывал некоторую слабость даже на фоне растущей нефти, а к вечеру, когда нефть начала снижаться, пошел вниз и рубль», — отметил Богданов.

«Вполне возможно ослабление рубля продолжится, а если цены на нефть уйдут вниз, к $50 за баррель, то можно ожидать подхода пары доллар/рубль к 58 рублям, евро в этом случае может уйти в районе 65 рублей», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на 25 мая Банк России понизил официальные курсы евро и доллара США. Курс евро уменьшился на 69,86 копейки и составил 62,9203 рубля. Доллар подешевел на 28,09 копейки и стал стоить 56,2743 рубля.

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