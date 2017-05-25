«Рубль столкнется с трудностями»
Москва, 25 мая, 2017, 09:48 — ИА Регнум. Впервые за много месяцев Минфину РФ не удается вторую неделю подряд полностью разместить весь заявленный объем ОФЗ. Можно даже сказать, что аукционы в прошедшую среду провалились, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.
«Из 45 млрд рублей эмиссии удалось разместить только 29 млрд. Причем аукцион по размещению ОФЗ-ПК на 20 млрд рублей прошел совсем плохо — спрос был небольшим 12 млрд и разместить удалось только 7.5 млрд рублей», — привел цифры Богданов.
«Если на прошлой неделе размещению Минфина мешала турбулентность на рынках, то на этот раз, можно констатировать падение в целом спроса на российские активы со стороны нерезидентов и внутренних инвесторов. Возможно, сказались ожидания повышения ставки в США и налоговый период в России», — пояснил эксперт.
«Такое изменение настроений инвесторов неизбежно отразится на российской валюте. Уже 24 мая рубль показывал некоторую слабость даже на фоне растущей нефти, а к вечеру, когда нефть начала снижаться, пошел вниз и рубль», — отметил Богданов.
«Вполне возможно ослабление рубля продолжится, а если цены на нефть уйдут вниз, к $50 за баррель, то можно ожидать подхода пары доллар/рубль к 58 рублям, евро в этом случае может уйти в районе 65 рублей», — полагает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, на 25 мая Банк России понизил официальные курсы евро и доллара США. Курс евро уменьшился на 69,86 копейки и составил 62,9203 рубля. Доллар подешевел на 28,09 копейки и стал стоить 56,2743 рубля.
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