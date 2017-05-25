Москва, 25 мая, 2017, 09:47 — ИА Регнум. Финансирование фиксированной выплаты к пенсии может осуществляться за счет средств федерального бюджета. Такое предложение подготовлено министерством финансов РФ, пишут 25 мая «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

В таком случае, поясняют собеседники издания, будут сохранены пенсионные права граждан при налоговом маневре «22/22». Речь идет о части маневра, предполагающей снижение ставки страховых взносов с 30 до 22% (вторая часть маневра — повышение НДС до 22%).

Социальный блок правительства инициативу не поддерживает, так как она ставит под удар финансирование Пенсионного фонда (ПФР). А главное — пенсионные права граждан в таком случае будут сокращены, ведь основная часть снижения ставки приходится на пенсионный взнос, отмечает издание.

В настоящее время взнос в ПФР составляет 22%, при этом 16 процентных пунктов учитываются в будущих пенсионных правах граждан, еще 6 процентных пунктов идут на фиксированную выплату. Ее размер в 2017 году составляет 4,8 тыс. рублей.

Выплата страховых пенсий сегодня на две трети обеспечивается собранными взносами и на треть — средствами из федерального бюджета. Согласно закону о бюджете ПФР, в 2017 году объем собранных взносов составит 4,3 трлн рублей. Таким образом, на выплату страховых пенсий необходимо 6,4 трлн рублей, а 2,1 трлн предоставит бюджет.

Итогом маневра «22/22» будет увеличение бюджетного трансферта на 1,4 трлн рублей, поясняют в Минфине. Если же финансирование фиксированной выплаты ляжет только на бюджет без учета ее как части страховой пенсии, трансферт составит на 2,3 трлн меньше — 1,2 трлн рублей.

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