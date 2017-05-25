Вашингтон, 25 мая, 2017, 09:44 — ИА Регнум. Ущерб от масштабной кибератаки с помощью вируса WannaCry превысил один миллиард долларов, заявил глава it-компании KnowBe4 Стью Сьюверман, сообщает McClatchy.

Colin Хакер

«Предполагаемый ущерб, нанесенный WannaCry всего за первые четыре дня, превысил $1 млрд, учитывая масштабные остановки производства в крупных организациях по всему миру», — сказал Сьюверман.

Имеются в виду как потери данных, так и простои в работе, репутационные издержки, снижение производительности.

По оценкам специалистов из США, атака затронула пользователей 150 стран, заражению WannaCry подверглись 300 тысяч компьютеров.

Более того, подобные действия могут повториться.

Напомним, массовая кибератака с помощью WannaCry началась 12 мая 2017 года. Объектами стали десятки тысяч компьютеров. Вредоносная программа позволяет злоумышленникам вымогать средства у государственных и коммерческих организаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по оценка Банка России, итогом атаки российских банков, совершенной путем рассылки вредоносной программы WannaСry, стали единичные факты компрометации ресурсов кредитных организаций.