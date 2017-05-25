Тула, 25 мая, 2017, 09:43 — ИА Регнум. День славянской письменности и культуры отметили в Тульской области 24 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. В преддверии торжественной церемонии митрополит Тульский и Ефремовский Алексий совершил молебен в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в храме имени Дмитрия Донского и его супруги Ефросинии.

Управление пресс-службы правительства Тульской области В Туле отметили День славянской письменности и культуры

Гостей праздника поприветствовал заместитель председателя правительства Тульской области Валерий Шерин. Он отметил, что этот праздник напоминает нам о нашей славной истории, необходимости уважительного отношения к добрым традициям, которые завещали нам предки.

Валерий Шерин подчеркнул, что доброй традицией празднования стало хоровое пение.

«Именно в песне лучше всего раскрывается душа человека. Поэтому в тех песнях, которые прозвучат сегодня во всей стране, будет звучать душа русского народа», — отметил заместитель председателя правительства.

Традиционно праздник завершился большим хоровым пением. Подобная акция прошла во всех столицах субъектов Российской Федерации.

Сводный хор из более 500 человек, в составе которого учащиеся музыкальных школ и школ искусств Тулы, студенты Тульского колледжа искусств имени А.С. Даргомыжского, Новомосковского музыкального колледжа им. М.И. Глинки, солисты Государственного хора Тульской областной филармонии, в сопровождении симфонического оркестра Новомосковского музыкального колледжа им. М.И. Глинки, исполнил известные сочинения советских и российских композиторов.

Для гостей и участников мероприятия свои стихи прочитали писатели и поэты Тульского отделения Союза писателей России и Союза российских писателей.

Кроме этого, на Соборной площади Тульского кремля была развернута выставка книг, организованная библиотеками региона.