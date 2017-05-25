Пермь, 25 мая, 2017, 09:41 — ИА Регнум. В Перми в ходе расследования уголовного дела по обрушению металлической конструкции во время праздничных мероприятий, посвященных Дню славянской письменности, допрошен и задержан подозреваемый. Им стал 30-летний индивидуальный предприниматель, под руководством которого выполнялись работы по возведению металлической конструкции, не отвечающие требованиям безопасности. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю.

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В следственных органах также отметили, что в ходе расследования уголовного дела оценят действия (бездействия) должностных лиц — организаторов мероприятия и контролирующих органов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Перми 24 мая у ДК имени Солдатова во время праздничных мероприятий упала металлическая конструкция, установленная возле здания дворца культуры. В результате с травмами госпитализированы семь детей и один взрослый. Один ребенок перенес операцию.

Краевые власти обещали материальную помощь семьям, чьи дети пострадали от падения конструкции. Добавим, что после ЧП все торжества по поводу Дня славянской письменности в Перми отменили.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».