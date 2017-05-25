Пекин, 25 мая, 2017, 09:38 — ИА Регнум. В Пекине состоялся XII-й ежегодный съезд военнослужащих ВМС НОАК. В работе мероприятия принял участие председатель КНР Си Цзиньпин, который также возглавляет Центральный военный совет страны.

Simon YANG Китайский авианосец Ляонин

В ходе своего выступления китайский лидер подчеркнул, что военный флот является ключевым средством для защиты национальных интересов страны. Глава Центрального военного совета КНР обратился к командованию НОАК с призывом создать современный и сильный морской флот, который отвечал бы самым строгим требованиям, пишет «Чжунго жибао».

Си Цзиньпин посетил оперативный командный центр ВМС НОАК, где он побеседовал с помощью видеосвязи с моряками, несущими боевое дежурство. Председатель КНР поблагодарил военнослужащих за верность долгу и отчизне, а также заявил, что их служба стране никогда не будет недооценена.

«Сильный флот является символом армии. Защита национальных интересов КНР во многом зависит от ее военного потенциала на воде, под водой и в воздухе. Я призываю командование повысить боевую подготовку военнослужащих ВМС НОАК», — заявил Си Цзиньпин.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 22 мая в Китае была опубликована книга с избранными высказываниями председателя КНР Си Цзиньпина о национальной обороне и строительстве сильной армии.