Чебоксары, 25 мая, 2017, 09:37 — ИА Регнум. В торжественных мероприятиях принимают участие учителя, родительская общественность, представители органов государственно-общественного управления, организаций, ветераны войны и труда. В ряде школ празднование последнего звонка совместили с Днём славянской письменности и культуры, организовав балы для выпускников. В муниципалитетах в связи с праздником вводятся ограничения на продажу алкогольных напитков

Cap.ru Последний звонок в Чебоксарах

В усиленном режиме работает ГИБДД Чувашии. Сотрудники ведомства дежурят возле всех учебных заведений и проверяют автобусы, осуществляющие организованные перевозки выпускников. Всего в республике более 450 школ.

«Во время проведения праздничных мероприятий большое количество школьников находится на улицах города. Поэтому Госавтоинспекция просит родителей усилить контроль за детьми, а водителей быть предельно внимательными к пешеходам, снижать скорость возле пешеходных переходов, школ и детских садов, а также в дворовых территориях, в пути не отвлекаться на белые фартучки и бантики», — призывают в Госавтоинспекции Чувашии.

Напомним, с 26 мая по 29 июня у девятиклассников — основной период сдачи ГИА. Для получения аттестата об основном общем образовании выпускникам необходимо сдать экзамены по русскому языку и математике, а также два предмета по выбору. Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2017 года результаты государственной итоговой аттестации по предметам по выбору будут влиять на отметки в аттестате. Выпускники 11-х классов с 29 мая начнут сдавать Единый государственный экзамен, который проводится по 14 предметам. Из них два обязательных (русский язык и математика), другие предметы — по выбору. По данным министерства, как и ранее, чаще всего выпускники в Чувашии выбирают для сдачи ЕГЭ обществознание, физику, историю, биологию и химию. Впервые основной этап ЕГЭ в этом году пройдет по новой технологии — печать контрольных измерительных материалов в аудиториях, а сканирование экзаменационных работ в штабе пункта проведения экзаменов. В министерстве отмечают, что данная технология «позволяет исключить риски несанкционированного доступа к экзаменационным материалам ЕГЭ при их передаче и транспортировке, а также сократить сроки их обработки».

Отметим, что в прошлом году средний балл ЕГЭ в Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова составил 68,5 (в 2015 году — 66,3), в Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева — 69 (в 2015 году — 65,4); в Чувашскую государственную сельскохозяйственную академию — 51 (в 2015 году — 50,9). В вузы для обучения на бюджетной основе по очной форме обучения на специальности и направления подготовки подано более 15,4 тысячи заявлений, на одно бюджетнео место претендовали более 7 человек.