Омск, 25 мая, 2017, 09:37 — ИА Регнум. В Черлакском муниципальном районе Омской области по состоянию на 25 мая подтоплен 21 жилой дом и 56 приусадебных участков. Еще 70 дачных участков подтоплено на территории СНТ «Тепличный 2» в Ленинском административном округе Омска. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном главке МЧС России.

Николай Богданов-Бельский. Весенний паводок

Что касается Черлакского района, уровень воды в реке Иртыш у рабочего поселка Черлак составляет 627 см. За сутки он снизился на 3 сантиметра. По данным МЧС, на ближайшие сутки прогнозируется понижение уровня воды на 0−4 см. Количество подтопленных домов увеличиться не должно. 21 дом и 56 приусадебных участков подтоплено в жилмассиве Затон. Там работает оперативная группа ГУ МЧС России по Омской области.

Пункт временного размещения вместимостью 200 человек развернут в Черлакской муниципальной гимназии в р.п. Черлак. По оценкам ведомства, запас продуктов питания и чистой воды достаточный, медикаменты закуплены в достаточном количестве, приведена в готовность техника высокой проходимости от ДРСУ. Всего для ликвидации последствий подтопления в Черлаке задействован 91 человек. Используется 31 единица техники.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в связи с повышением уровня воды в реке Иртыш в Омской области с 17 мая был объявлен режим ЧС. По данным МЧС, паводковая волна пришла в регион с территории Казахстана, где в результате снеготаяния возникла необходимость сбросов воды из водохранилища Шульбинской ГЭС. Пик паводковой волны ожидался в последних числах мая.

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По состоянию на 24 мая уровень воды в Иртыше у р.п. Черлак составлял 629 см.

Ранее в ведомстве сообщили, что, несмотря на наличие пунктов временного размещения, люди отказываются покидать свои подтопленные дома, объясняя это тем, что «вода их не пугает».