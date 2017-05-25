Москва, 25 мая, 2017, 09:40 — ИА Регнум. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) подвела итоги сезона 2016/2017. 24 мая, в концертном зале «Барвиха Luxury Village» прошла церемония закрытия сезона и вручения индивидуальных наград.

Metallurg.ru Награждение Сергея Мозякина «Золотой клюшкой»

Самым ценным игроком регулярного чемпионата был признан форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин. Он получил приз «Золотая клюшка», которая стала для хоккеиста уже четвертой.

Кроме того, Мозякин получил призы лучшему бомбардиру и лучшему снайперу сезона. Нападающий набрал за сезон 85 результативных баллов в «регулярке» (48+37) и 24 в плей-офф (7+17).

Отметим также, что в сентябре 2016 года Мозякин побил легендарный рекорд Бориса Михайлова по числу заброшенных шайб в национальном первенстве. В чемпионатах СССР на счету Михайлова было 428 шайб. Спустя более, чем 35 лет Мозякин забросил свою 429-ю шайбу, что и стало новым рекордом.

Среди других наград отметим достижение одноклубника Сергея Мозякина, голкипера магнитогорского «Металлурга» Василия Кошечкина, который был признан лучшим вратарем сезона — во второй раз в карьере.

Лучшей тройкой прошедшего чемпионата стали форварды СКА Вадим Шипачёв, Евгений Дадонов, Никита Гусев.

Лучшим игроком регулярного чемпионата по показателю «плюс/минус» стал зашитник СКА Антон Белов. Его показатель полезности в «регулярке» составил «+34» в 56 матчах.

Лучшим тренером КХЛ был признан главный тренер СКА Олег Знарок, который стал единственным трёхкратным обладателем Кубка Гагарина среди тренеров.

В символическую сборную КХЛ прошедшего сезона вошли вратарь Игорь Шестёркин (СКА), защитники Виктор Антипин («Металлург» Мг) и Якуб Ержабек («Витязь»), нападающие Сергей Мозякин («Металлург» Мг), Ян Коварж («Металлург» Мг) и Вадим Шипачёв (СКА).

Напомним, что по итогам хоккейного сезона 2016/2017 в России Кубок Гагарина завоевал клуб СКА из Санкт-Петербурга. В регулярном чемпионате первенствовал московский ЦСКА.