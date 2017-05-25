Вашингтон, 25 мая, 2017, 09:23 — ИА Регнум. Уязвимость в медиаплеерах, позволяющая взламывать компьютер, на котором установлено это приложение, выявили специалисты компании Check Point, сообщается на сайте компании.

Ivan David Gomez Arce Хакер

«Исследователи Check Point обнаружили новый способ атаки, который угрожает миллионам пользователей по всему миру — атака субтитрами, — говорится в сообщении. — Создавая вредоносные файлы субтитров, которые затем загружаются медиаплеером жертвы, хакеры могут получить полный контроль над любым типом устройств с помощью уязвимостей, обнаруженных на многих популярных потоковых платформах».

Речь идет о стриминговых платформах VLC, Kodi, PopcornTime, Stremio.

«По нашим оценкам, в настоящее время уязвимое программное обеспечение содержит порядка 200 млн видеоплееров и стримеров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что хакеры используют «векторы атак»: злоумышленник или убеждает пользователя посетить вредоносный сайт, или заманивает его в запуск вредоносного файла на своем компьютере. В случае с обнаруженной уязвимостью атака происходит, когда субтитры фильма загружаются медиаплеером пользователя.

Данные способ не требует каких-то особых действий со стороны пользователя, что делает его особенно опасным. В отличие от традиционных векторов атак, о которых уже широко известно, субтитры к фильмам не воспринимаются как опасный фактор.

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