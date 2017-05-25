Красноярск, 25 мая, 2017, 09:23 — ИА Регнум. В Красноярском крае в результате пожаров сгорело 130 домов, более 500 человек лишились жилья. Об этом сообщили РИА «Новости» в правительстве региона.

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«По последним данным, сгорели 130 домов, где проживали 533 человека, из которых 67 дети», — сказал источник.

25 мая в пресс-службе МЧС России сообщили, что режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня введен в Красноярском крае и в Иркутской области в связи с пожарами, а также в Ставропольском крае — из-за дождевого паводка.

«В связи с возникновением ЧС федерального характера рабочая группа правительственной комиссии приняла решение о введении с 24 мая режима ЧС для Красноярского и Ставропольского краёв, Иркутсткой обл. и установлении федерального уровня реагирования», — отметили в ведомстве.

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