Тула, 25 мая, 2017, 09:21 — ИА Регнум. Соглашение между правительством Тульской области и компанией «Марафон Групп» о поддержке велосипедного спорта Тульской области подписано 24 мая губернатором Алексеем Дюминым и президентом холдинга, членом Попечительского совета Федерации велосипедного спорта России Александром Винокуровым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы областного правительства. Церемония подписания состоялась на тульском велотреке.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Команда Тульской области по велоспорту

В рамках подписанного документа компания «Марафон Групп» стала спонсором созданной в регионе команды по велоспорту.

По окончании официальной части на велотреке состоялась презентация команды «MARATHON-TULA Cycling team», в которую вошли сильнейшие велосипедисты Тульской области. В мероприятии помимо губернатора Тульской области и президента холдинга «Марафон Групп» также принял участие президент федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

В приветственном слове губернатор Тульской области отметил важность появления команды по велоспорту не только для региона, но и для страны.

«Команда сформирована «с прицелом» на выступления на всероссийских и международных соревнованиях, а также на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Это престиж области. А также — популяризация велоспорта среди жителей, среди нашей молодёжи», — сказал Алексей Дюмин.

Президент холдинга «Марафон Групп» Александр Винокуров напомнил, Тульская область воспитала в велоспорте несколько олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы. Потому компания решила оказать поддержку региону.

«Я убежден, что вернуть нашей стране былую славу в велоспорте поможет прямая адресная поддержка и развитие региональных центров велоспорта. Нам очень приглянулся проект специалистов из Тульской области. Руководство региона с большим вниманием относится к велосипедному спорту и здесь сильны спортивные традиции», — заявил Александр Винокуров.

Президент федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов отметил, что создание команды в Тульской области — эффективный способ развития велоспорта.

«Этот проект соответствует современному видению развития велоспорта. Клуб формирует команду, ставит задачи, отвечает за их выполнение перед спонсором», — сказал президент ФВСР.

По итогам презентации Алексей Дюмин пояснил журналистам, что подписание соглашения о поддержке тульской команды позволит обеспечить её стабильное финансирование и создать благоприятные условия для подготовки спортсменов.