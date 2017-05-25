Вашингтон, 25 мая, 2017, 09:20 — ИА Регнум. В сеть выложен первый полноценный трейлер седьмого сезона сериала «Игры престолов», ролик был опубликован на официальном Youtube-канале сериала 24 мая.

Цитата Официальный трейлер седьмого сезона сериала «Игры престолов»

«Враги на востоке, враги на западе, враги на юге, враги на севере. Кто бы ни встал у нас на пути — мы победим его», — такие слова произносит Лена Хеди, исполняющая роль Серсеи Ланнистер в самом начале трейлера.

Её речь дает понять, что в седьмом сезоне культового сериала зрителей ожидает война, ситуация все больше накаляется и главные герои все меньше думают об игре и готовятся к битвам.

Ролик получился довольно мрачным и интересным, особенно если учесть, что «зима близко». В этом видео не показаны белые ходоки, но зритель точно знает, что они также идут в наступление.

Напомним, 15 мая писатель Джордж Мартин рассказал, что ведется работа над пятью спин-оффами к основному сериалу, а 23 мая в сеть попали фотографии со съемок и кадры из уже готовых серий седьмого сезона.

Первый эпизод нового сезона HBO покажет 16 июня 2017 года. В этом сезоне будет меньше серий, чем обычно — всего семь.