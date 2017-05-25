Пекин, 25 мая, 2017, 09:13 — ИА Регнум. Недавно избранный генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус сообщил, что вверенная ему организация будет строго придерживаться принципа «единого Китая».

Furfur Китай и Тайвань на карте

Заявление директора ВОЗ прозвучало во время его встречи с главой Национальной комиссии здравоохранения и планирования семьи КНР Ли Бином. Состоявшаяся встреча стала первыми официальными переговорами Гебреисуса в качестве генерального директора ВОЗ, пишет «Сина синьвэнь».

Китайский чиновник поздравил Тедроса Гебреисуса с избранием, а также заявил о готовности расширения двустороннего сотрудничества КНР и ВОЗ. В свою очередь, директор ВОЗ подчеркнул, что организация будет надлежащим образом рассматривать все вопросы, касающиеся Тайваня, на основе резолюций Генеральной ассамблеи ООН и Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Ли Бин поблагодарил коллегу за уважение политики «единого Китая», а также отметил важность соблюдения международных норм и принципов, касающихся Тайваня.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 23 мая представитель Эфиопии Тедрос Аданом Гебреисус одержал победу на третьем туре голосования и занял пост директора Всемирной организации здравоохранения.