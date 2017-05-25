Берлин, 25 мая, 2017, 09:01 — ИА Регнум. Берлин объяснил отмену запланированного визита немецких депутатов в Турцию, сообщает 24 мая Die Zeit.

Kurdpress.com Реджеп Эрдоган и Ангела Меркель

«Отмена визита произошла из-за чрезвычайного давления со стороны Анкары. Наша поездка была бы не вовремя и некстати», — сообщила вице-президент бундестага Клаудия Рот, которая должна была возглавить немецкую делегацию.

Как ранее сообщал ИА REGNUM, целью визита являлось обсуждение внутриполитических последствий турецкого референдума и перспектив переговоров Турции и ЕС о возможном членстве в Евросоюзе

«Конечно, это может расцениваться как провокация с нашей стороны, так как де-факто это является отказом от политического диалога, — поясняет Рот. — Но здесь также играет роль вопрос безопасности: нас предупредили, что делегации не предоставят охрану».

Рот подчеркнула, что поездка не состоится в среднесрочной перспективе.

Эксперты отмечают, что данное событие — новый виток эскалации напряжения между двумя странами.