Филадельфия, США, 25 мая, 2017, 08:59 — ИА Регнум. Ученые из США выяснили, что искусственный подсластитель эритритол, который используют в производстве газированных напитков, оказался мощным пестицидом. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Journal of Applied Entomology.

Eritritol.net Эритритол

Ученые из университета Дрекселя в Филадельфии провели анализ результатов опытов, которые были направлены на исследование безопасности эритритола. Оказалось, что он был способен убивать мушек-дрозофил даже в относительно небольших концентрациях, при этом оставаясь безопасным для мышей и людей.

Ученые пришли к выводу, что это вещество можно использовать в качестве пестицида. При этом оно будет эффективно и для борьбы со взрослыми особями, и с кладками яиц, и с личинками.

Исследователи провели эксперимент, который показал, что эритритол достаточно быстро уничтожает личинок, которые после вылупления начали есть пищу, содержащую большое количество этого заменителя сахара.

Как считают ученые, сельскохозяйственные культуры могут быть защищены от гусениц вредителей, если использовать эритритол в качестве пестицида, распыляя его посадками.

Отметим, что эритритол используется сегодня в пищевой промышленности в качестве подсластителя, в частности при производстве газированных напитков. Среди ученых идет дискуссия о возможном вредном влиянии данного вещества на здоровье человека.