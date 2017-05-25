Салехард, 25 мая, 2017, 09:02 — ИА Регнум. На Ямале исполнено 80% от общего объема программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Чтобы исполнить указ президента, необходимо более 19 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-аналитическом управлении Заксобрания ЯНАО.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аварийный жилье

На заседании комитета окружного парламента по социальной политике и ЖКХ 24 мая директор департамента строительства и жилищной политики автономного округа Юрий Теряев проинформировал депутатов о ходе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. До финиша программы, до 1 сентября 2017 года, подлежит 231,3 тыс.кв. метров аварийного жилищного фонда, в котором проживают 15 тыс. 630 граждан. На 21 мая осталось расселить 3,5 тыс. человек с площади 49,17 тыс. кв. метров, сообщается на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ. Объем финансирования программы в автономном округе в 2017 году — 7 млрд 215 млн рублей. Этого недостаточно, осознают региональные парламентарии. Необходимые деньги будут выделены из незапланированных доходов. Так, с начала 2017 года ямальский бюджет получил около 10 млрд доходов вне плана/ Из них предполагается добавить в программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья более трех миллиардов рублей.

Согласно информации Фонда содействия реформированию ЖКХ, по 39 домам в ЯНАО расселение отстает от графика более на три месяца (8.92 тыс. кв. метров). По 284 домам отставание от графика составляет до трёх месяцев (52.78 тыс. кв. метров).

По словам Юрия Теряева, расселение исполнено в городах Салехард, Муравленко, Губкинский, Ноябрьск и Лабытнанги. Незначительный объем аварийного фонда осталось расселить в Ноябрьске, Красноселькупском и Надымском районах.

По отстающим в Фонде содействия реформирования ЖКХ следующая информация на 21 мая. В ЯНАО по четырем новым домам для переселенцев строительство отстает от графика более трех месяцев (18.21 тыс. кв. метров), по двум домам отставание до трех месяцев (1.09 тыс. кв. метров). В селе Мужи Шурышкарского района на улице Совхозная у дома заложен лишь фундамент, хотя дом планировался к сдаче в ноябре 2016 года.

Есть нарекания и к введенному в эксплуатацию жилью. Как ранее сообщала прокуратура ЯНАО, поступают обращения на качество новостроек для переселенцев из Нового Уренгоя и Ноябрьска, Тазовского и Ямальского районов. Люди жалуются на плесень в квартирах, трещины на стенах и плохо смонтированные водопроводы и канализацию.

«Члены комитета отметили высокую степень исполнения в регионе указа президента и высказали надежду, что темпы данной работы снижены не будут — Ямал останется в числе первых субъектов по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья», — сообщает информационно-аналитическое управление выводы ямальских парламентариев. И это при том, что 20% программы по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 2012 года, предстоит исполнить за три месяца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бюджет Ямала на 2017 год был составлен с доходами в размере 140 млрд рублей и расходами в 152 млрд рублей. Дефицит бюджета оказался на уровне 12 млрд рублей — 10% от собственных доходов региона.

По словам депутатов Заксобрания, на доходную часть бюджета ЯНАО повлияло падение цен на энергоресурсы на мировых рынках и санкции в отношении крупнейших налогоплательщиков округа. Из-за всего этого в 2013—2016 годах округ не получил 65 млрд рублей.