Ставрополь, 25 мая, 2017, 08:56 — ИА Регнум. Паводок в Ставропольском крае создает новые угрозы для людей и захватывает «новые территории». К эвакуации готовятся порядка 1200 жителей города Пятигорска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации.

Gubernator.stavkray.ru Паводок в Ставропольском крае

350 домов поселка Привольный Предгорного района попали в зону подтопления. Там паводок грозит прорвать дамбу гидротехнического сооружения.

Для этих людей подготовлены три эвакуационных пункта на базе близлежащих школ. Реки, дамбы и мосты находятся под постоянным наблюдением экспертов.

О возможной эвакуации предупреждены и жители Пятигорска, проживающие возле реки Грязнушка. Если дамба окажется под угрозой разрушения, людей временно переселят в 22 школу поселка Свободы.

Людей просят заранее подготовить документы, ценности, теплые вещи и запас продуктов питания.

Природная дамба государственного природного заказника федерального значения Дебри стала одной из причин серьезных подтоплений села Левокумка Минераловодского округа. Как ранее сообщало ИА REGNUM, это село наиболее серьезно пострадало от паводков на Ставрополье. Как сообщили в администрации городского округа, дамба образует затор и не пропускает воду дальше по течению.

В результате вода разливается на село Левокумка. По данным на 21:00 24 мая там подтоплены 250 частных домов, под водой оказались 720 дворов и огородов. Еще 72 частных дома подтоплено в соседнем поселке Первомайском. Людей размещают в местном санатории и школах.

Местные власти заявляют, что все попытки расчистить заказник в районе русла реки Кума упираются в претензии природоохранных организаций. Решить эту проблему можно только на федеральном уровне.

Между тем, Москва направляет дополнительные силы МЧС для ликвидации последствий паводков на Ставрополье. Такое решение принял накануне глава ведомства Владимир Пучков, сообщили корреспонденту в региональном правительстве. На Ставрополье перебросят дополнительные отряды спасателей из регионов Северного Кавказа.

Сейчас для ликвидации последствий стихии задействовано около 2,5 тыс. человек 435 ед. техники, сообщили в региональном управлении МЧС.

Власти региона ввели режим ЧС на территории всего Ставропольского края. Ведется работа по спасению людей и подсчета ущерба от паводков. Компенсационные выплаты людям и организациям обойдутся краю от 500 млн до 1, 5 млрд. рублей.

В районе реки Юца предгорного района около 3 тыс. абонентов остались накануне без питьевой воды. Подача воды была прекращена на период, пока фильтры не очистят от грязи и мусора.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, паводки подтапливают дома и угрожают новыми подтоплениями в Минераловодском округе, Андроповском, Шпаковском, Петровском, Кочубеевском, Предгорном, Новоселицком районах, городе Невинномысск. Наводнение грозит Ессентукам, Светлограду. В регионе работает круглосуточный телефон «горячей линии» МЧС: (8652) 55−65−89.

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