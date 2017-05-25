Париж, 25 мая, 2017, 08:47 — ИА Регнум. Франция может наложить на Volkswagen штраф в размере $ 22 млрд, за махинации с ПО автомобилей, проходящих по делу о «дизельгейте», сообщило 24 мая Le Parisien.

Значок Фольксваген

Главное управление по конкуренции, защите прав потребителей и борьбе с мошенничеством (DGCCRF) провело расследование в отношении автомобилей Volkswagen, на которых было установлено ПО, позволявшее обманывать службы экоконтроля.

В докладе ведомства утверждается, что за время проведения своей аферы немецкий производитель смог продать автомобилей с дизельными двигателями на сумму около $ 25,65 млрд. Кроме этого, служба утверждает, что Volkswagen сэкономил около $ 1,7 млрд на оборудовании, которое бы позволило привести автомобили компании в соответствие с экологическими нормами ЕС.

Эти выводы могут быть использованы для определения размеров штрафов, которые должен будет заплатить концерн, которому «дизельный скандал» уже обошелся в сумму около $ 25 млрд. Издание Le Monde пишет, что если в ЕС компании будут предъявлены штрафы большего размера чем в США, то это может стать решающим ударом по модели восстановления Volkswagen.

DGCCRF сообщило, что максимальный штраф для компании будет равен 10 процентам от её годового дохода, что соответствует примерно € 19,73 млрд, или $ 22 млрд. Volkswagen должна будет выплатить эту сумму, если прокуратура выдвинет против компании обвинения в мошенничестве.

Напомним, «дизельгейт» или «дизельный скандал» — так была названа афера Volkswagen, она заключалась в установке на дизельные автомобили ПО, которое в меньшую сторону корректировало показатели вредных выбросов при прохождении экологических тестов.