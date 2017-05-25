Южно-Сахалинск, 25 мая, 2017, 09:04 — ИА Регнум. Активист ОНФ вплавь ушел от охраны свинокомплекса, депутат Госдумы защитил сахалинские заповедники, навигация на Хоккайдо откроется в июне, а сахалинские женщины будут рожать в комфорте — о наиболее заметных событиях в обзоре ИА REGNUM.

Сахалинске побережье Охотского моря

Детектив с покушением в ТОСЭРовском свинарнике

Громкий скандал с покушением на председателя исполкома сахалинского ОНФ Кирилла Кобякова обрастает невероятными подробностями. Свою версию случившегося изложило руководство элитного ТОСЭРовского свинокомплекса «Мерси Агро»

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По версии самого Кирилла Кобякова, в Аниве он находился в связи с проверкой жалобы. Но появились и иные версии.

«В минувший понедельник, 22 мая, Кобяков нелегально проник на территорию свинокомплекса компании «Мерси Агро». А так как предприятие это относиться к особому классу биобезопасности, доступ на него посторонним запрещен», — сообщило ИА Vostok. Today.

По версии руководства свинокомплекса, служба мониторинга обнаружила Кирилла Кобякова и попыталась задержать. Далее, опять же, со слов руководства компании, события разворачивались как в крутом детективе

После задержания Кобякова службой безопасности «Мерси Агро», из кустов выскочила какая-то женщина, стала кричать, что она — сотрудник ФСБ, требовала немедленно отпустить Кобякова. В это время сам Кирилл Кобяков якобы, воспользовавшись замешательством охраны, бросился в протекающую через свинокомплекс реку и вплавь скрылся от погони.

Издание также сообщило о том, что именно в день, когда на Кобякова якобы покушались, его ждали на призывном пункте — лидер регионального ОНФ скрывается от армии.

Между тем, буквально в феврале 2017 года, Кирилл Кобяков, юрист по образованию, на страницах ИА Сахалин. Инфо уже выражал недоумение по поводу разговоров о том, что он уклоняется от армии. В интервью он сообщал, что не служил в армии по уважительной причине: у него категория «В», не позволяющая проходить службу в мирное время (ограниченно годен).

«Эту справку мне выдали в военкомате, поэтому, я не очень хорошо понимаю, откуда такие разговоры», — заявил в феврале Кирилл Кобяков.

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В то же время, пресс-служба прокуратуры Сахалинской области сообщила о начале проверки по факту нападения на Кирилла Кобякова. По результатам проверки прокурором будет принято соответствующее решение.

Сахалинские заповедники исключили из закона о дальневосточном гектаре

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, председатель мониторинговой группы Николай Николаев направил запрос в Росприроднадзор по факту незаконного выделения земель сахалинских заповедников рамках программы о дальневосточном гектаре, — сообщило ИА Сахалинмедиа.

В феврале депутат получил жалобы от жителей островного региона на то, что дальневосточные гектары выделены на землях национальных заповедников — «Поронайский», «Остров Монерон». В частности, на территории заповедника «Поронайский» было выделено 8 гектаров, что является грубым нарушением федерального закона об особо охраняемых природных территориях. Что касается заповедника «Природный парк остров Монерон», то у жителей Сахалинской области в головах не укладывается, как вообще можно было там выделять земли — на Монероне находятся лежбища краснокнижных сивучей, список запретов для посетителей огромен — на острове запрещено шуметь, разводить костры, брать с собой любое оружие, алкоголь и многое другое.

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«Подобные случаи дискредитируют саму идею выделения россиянам земельных участков для развития Дальнего Востока», — заявил Николай Николаев.

Благодаря депутату в ситуацию вмешались надзорные органы. Все земли заповедников отныне неприкосновенны: выделять их в пользование гражданам нельзя.

С Сахалина на Хоккайдо и обратно — на «Пингвине»

Паромное сообщение между Сахалином и Японией возобновиться с 1 июня. Рейсы будут выполняться два-три раза в неделю зафрахтованным Сахалинским морским пароходством катамараном «Пингвин». Навигация на этом направлении продлится до конца сентября, сообщила газета «Советский Сахалин».

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Паромная переправа Корсаков — Ваканай заработала в 1999 году. В разные годы пассажиропоток на данном направлении составлял от 3,5 до 5,5 тыс. человек. Начиная с 2009 года поток пассажиров заметно слабел, а в 2015 году он полностью прекратился. В том же году губернатор Сахалина Олег Кожемяко и губернатор Хоккайдо Харуми Такахаси в ходе личной встречи приняли решение о возобновлении работы парома.

Сахалинские малыши будут рождаться в комфорте

Долгожданный сахалинский перинатальный центр примет первых рожениц уже осенью 2017 года, сообщило ИА Citysakh.ru.

«В настоящее время перинатальный центр, строящийся за счет средств федерального и областного бюджета под контролем президента РФ Владимира Путина, готов на 93%», — сообщил глава регионального Минстроя Вадим Залозный.

Сейчас в здании ведутся пусконаладочные работы, параллельно — закупки мебели, оборудования и инвентаря.

В ходе возведения объекта строители столкнулись с массой проблем, связанных с низким качеством проектно-строительной документации.

«По этой причине на строительстве создан оперативный штаб, в который входят представители всех заинтересованных ведомств, проектной организации», — пояснил Вадим Залозный.

По словам министра здравоохранения Сахалина Алексея Пака, в островном регионе наблюдается увеличение рождаемости. В перинатальном центре будет сосредоточено все самое современное оборудование, которое сегодня используется в акушерстве, гинекологии и педиатрии. Центр сможет выхаживать малышей с экстремально низкой массой тела. В новом учреждении будут применять и репродуктивные технологии, что позволит многим жительницам островного региона обрести, наконец, радость материнства. 130 врачей и медсестер, которые будут работать в новом перинатальном центре, уже прошли обучение в рамках специальных программ.