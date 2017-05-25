Брюссель, 25 мая, 2017, 08:33 — ИА Регнум. Стремление к продуктивному взаимодействию с Москвой является целью продолжающегося диалога НАТО с Россией. Это важная, хоть и непростая задача, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает 25 мая Russia Today.

Иван Юдинцев ИА REGNUM NATO vs Россия

«НАТО стремится к более конструктивным и кооперативным отношениям с Россией», — сказал он.

Альянс решает продолжать диалог с Москвой именно ради этого улучшения. Существует необходимость снизить напряженность в отношениях.

«Это непросто, но именно поэтому так важно, ведь мы решаем целый ряд проблем, включая Украину и необходимость повышения прозрачности и предсказуемости нашей военной деятельности», — отметил он.

Столтенберг подчеркнул, что с Россией вполне возможно наладить рабочие отношения на прагматической основе. Он отметил, что ему это ясно как «норвежскому политику».

Так, Осло с Москвой вели диалог не один десяток лет, работая над двусторонними отношениями. Это удавалось «даже во время холодной войны».

Столтенберг указал на то, что между странами существовало сотрудничество не только по экономическим (например, рыболовство, энергетика), но и по оборонным вопросам — «и оно есть до сих пор».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о важной роли взаимодействия НАТО с Россией заявил 24 мая министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. При этом он указал, что альянс размещает свои войска в Восточной Европе в ответ на «поведение» России в приграничных районах.