Минусинск, Красноярский край, 25 мая, 2017, 08:32 — ИА Регнум. В Красноярском крае застрелен бывший депутат Минусинского горсобрания, главный редактор газеты «Тон-М» Дмитрий Попков, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ГУМВД Красноярского края.

kerttu Выстрел

Тело 42-летнего мужчины было обнаружено с огнестрельными ранениями в Минусинске поздно вечером 24 мая. Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе и связанные с его профессиональной деятельностью.

Попкова нашли в помещении бани во дворе частного дома. На месте происшествия работают сотрудники полиции Минусинска, а также регионального главка МВД.

Ведутся поиски стрелявшего, обстоятельства произошедшего выясняются, уточнили в МВД по Красноярскому краю. Возбуждено уголовное дело.

Дмитрий Попков в 2013 году был признан виновным по делу об избиении на улице 15-летнего подростка-инвалида и приговорен к 300 часам обязательных работ.

В феврале 2014 года он был лишен депутатского статуса. Своей вины в произошедшем экс-депутат не признал.