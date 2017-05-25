Москва, 25 мая, 2017, 08:23 — ИА Регнум. Рост нефтяных котировок 24 мая ограничился уровнем $54,59. Волатильность на рынке возросла во второй половине дня. Покупатели пытались обновить сессионный максимум после публикации данных Минэнерго США, но безуспешно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Цена упала с $54,56 до $53,64 и до закрытия дня консолидировалась на уровне $53,88.

the3cats Нефть

Согласно данным Минэнерго, запасы нефти в США по итогам прошедшей недели сократились на 4,43 млн баррелей — до 516,3 млн баррелей.(прогноз был — 2,419 млн баррелей). Запасы бензина уменьшились на 787 тыс. баррелей (прогноз — 1,194 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 485 тыс. баррелей (-743 тыс. баррелей). Добыча нефти в США увеличилась на 15 тыс. до 9,320 млн баррелей в сутки.

Рост котировок возобновился ночью, когда стало известно решение Мониторингового комитета стран ОПЕК. Цена нефть смеси Brent выросла на 1,2%, до $54,52. Комитет принял решение о продлении действия соглашения на девять месяцев.

Сегодня, 25 мая, рынок ждет решения по продлению срока соглашения от ОПЕК. Утреннее ралли усилило позиции покупателей. Прорыв уровня $54,60 откроет им дорогу к двум уровням — $55 и $55,45. Продолжительность роста котировок будет зависеть от деталей соглашения.

Добавим, торги по нефти 24 мая завершились ростом. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,35%, до $53,96 за баррель, WTI — на 0,21%, до $51,36 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июле 2017 года на СПбМТСБ выросла на 0,5%, до $51,21 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая, в четверг, представители нефтедобывающих стран, входящих в ОПЕК и не состоящих в организации, обсудят в Вене рекомендацию продлить действие соглашения о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев — до 1 апреля 2018 года.

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