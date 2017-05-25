Рыбинск, Ярославская область, 25 мая, 2017, 08:20 — ИА Регнум. Для больного раком ребенка собирали средства на лечение в Германии. Благотворительные организации, волонтёры, пользователи соцсетей собрали 2 миллиона рублей, а требовалось 11 миллионов 700 тысяч. Собрать оставшиеся почти 10 миллионов было бы очень трудно и долго. И тут в группе мальчика «ВКонтакте», появляется сообщение, что сбор средств закрыт. Оказалось, что анонимный пользователь перевёл на счет ребёнка 10 миллионов рублей.

Фото из группы Антона в соцсети «ВКонтакте» Антон Давыдов с мамой

«Я не могла поверить, что такое чудо может произойти с нами. Когда я увидела такую огромную сумму на счету, у меня перехватило дух, я была так рада, что начала рыдать. Тут же сказала Антоше, что нам перевели деньги, что всё, мы летим на лечение, что чудо есть, есть такой человек, который дал шанс жить моему мальчику. Он был рад как никогда, глазки заблестели, мы с ним просто поверили в волшебство, мы радовались этому дню! Я не могу передать это чувство словами, такой поступок сверх всего! Я Вам выражаю свою и Антошину Благодарность от всего, всего сердца! Огромное Спасибо Вам за чудо, в которое Антоша поверил!!! Вы наш волшебник!!!» — написала в группе мама ребенка Оксана Давыдова.

Сейчас волонтеры помогают семье собрать документы для поездки за границу и ищут ей авиабилеты и переводчика.