Москва, 25 мая, 2017, 08:16 — ИА Регнум. Мнение владельцев и нанимателей трети квартир, включенных в проект программы реновации жилья в Москве, уже известно. Об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации Александр Козлов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пятиэтажный дом

По его словам, на текущий момент в голосовании на электронной площадке «Активный гражданин» приняли участие 33% из числа жильцов домов, которые вошли в предварительный список программы реновации. При этом 90% из них поддержали проект.

Жители 4126 домов активно поддержали программу расселения «хрущевок» — доля сторонников реновации в этих домах составляет как минимум 2/3. Всего в перечне для голосования 4546 домов, пояснил Козлов.

В 160 пятиэтажках сторонники реновации в меньшинстве (менее 50%), еще в 200 домах проект поддержали менее 2/3 жителей. В 22 домах пока не проголосовал никто.

Кроме того, голосование выявило первые 18 домов, которые, вероятно, выйдут из программы реновации. В этих домах против расселения высказались больше трети жильцов. Речь идет о домах в 13 районах, большая часть из них — в Восточном и Северо-Восточном административных округах.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину решить вопрос с морально устаревшим или ветхим жильем — снести такие дома и построить на их месте новые. Программа реновации должна занять по меньшей мере 10−15 лет.

Перечень домов, подлежащих сносу, должен быть определен к июлю 2017 года. Предполагается, что жители сносимых пятиэтажек будут получать новые квартиры с не меньшей площадью.

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