Москва, 25 мая, 2017, 08:16 — ИА Регнум. День 24 мая выдался спокойным. Торги на российском валютном рынке открылись снижением по доллару и евро. После открытия на фоне развернувшейся вниз цены на нефть с максимума $54,59 за баррель рублю пришлось отступить от максимумов до 56,58 руб. за доллар и 63,34 руб. за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Диапазон торгов для пары доллар/рубль составил 38 копеек, евро/рубль — 49 копеек.

ИА REGNUM Доллар

Волатильность на нефтяном рынке была вызвана ожиданиями решения ОПЕК. Покупатели предприняли попытку обновить сессионный максимум $54,59 на данных Минэнерго США, но она не увенчалась успехом. Brent подешевела до $53,64.

24 мая состоялась встреча министров нефти России, Венесуэлы, Кувейта, Алжира и Омана. Министерский комитет по мониторингу принял решение о продлении действия соглашения до конца марта 2018 года. Нефтяные котировки отреагировали ростом на решение. Цена нефти смеси Brent выросла на 1,2%, до 54,52.

Сегодня, 25-го, нефтяной рынок ждет результатов заседания ОПЕК. Торги на Мосбирже откроются снижением по иностранным валютам. Направление рублёвых пар будет зависеть от принятого решения картелем.

Если цена на Brent поднимется выше $55, тогда в этом случаем можно рассмотреть снижение курса доллара ниже 56 руб. Если после оглашения решения по нефти начнётся фиксация прибыли, то курс доллара останется торговаться выше 56 рублей.

Добавим, 24 мая по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 4,50 коп. (+0,49%), до 56,64 руб., курс евро — на 29,50 коп. (+0,47%), до 63,32 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,0 млрд (-5,00%), евро/рубль — 256,8 млн евро (-20,47%).

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