Рыбинск, Ярославская область, 25 мая, 2017, 08:12 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области собираются возобновить выращивание клюквы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Рыбинском лесотехническом колледже.

ИА REGNUM Клюква

В семидесятые годы прошлого века в Рыбинском районе была построена ягодная плантация, но выйти на промышленный уровень не удалось. В восьмидесятых использование плантации прекратили. Но потребность в ягоде большая — крупные переработчики закупают ее за рубежом. Получается, что обычный морс на отечественном рынке имеет заграничные корни.

В лесотехническом колледже прошла II межрегиональная научно-практическая конференция по промышленному выращиванию лесных ягод. На ней глава Рыбинского муниципального района Татьяна Смирнова сказала, что в районе появление ягодной плантации будет очень востребовано. Тем более что восстановить ее дешевле, чем строить с нуля.

Делегация филиала ФБУ ВНИИЛМ «Центрально-европейская ЛОС» познакомила с костромским опытом выращивания лесных ягодных растений и использованием клонального микроразмножения в лабораторных условиях. Делегаты из Костромы и Вологды рассказали, как у них создавались ягодные плантации. Идея возродить клюквенные плантации получила поддержку департамента лесного хозяйства Ярославской области

«Пока у нас есть желание это сделать, но мы не знаем, какое будет финансирование, и не представляем размеры будущей площадки. Архангельцы показали, как создать площадку с нуля, а костромичи — как восстановить новую. Мы определимся, какой опыт нам ближе, и будем дальше разрабатывать эту идею», — сказала корреспонденту ИА REGNUM преподаватель лесотехнического техникума Татьяна Валентюк.