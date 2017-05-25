Москва, 25 мая, 2017, 08:10 — ИА Регнум. Курс российской валюты укрепится до 58,2 рублей за доллар в 2017 году — согласно свежему прогнозу Сбербанка, сообщила глава Центра макроэкономических исследований банка Юлия Цепляева во время телефонной конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Мы изменили свой прогноз с 64 рублей до 58 рублей для 2017 года», — заявила представитель Сбербанка.

По словам Цепляевой, укрепление курса рубля произойдет в результате высоких нефтяных цен и жесткой монетарной политики Банка России. Ожидается снижение ключевой ставки: в конце 2017 года она может составить восемь процентов.

По прогнозам Сбербанка российский ВВП будет увеличен на 1,2% в этом году.

«Мы ожидаем, что инфляция будет ниже 4%, будет 3,8% к концу года», — добавила Цепляева.

Напомним, правительство улучшило прогноз по инфляции на текущий год до 3,8%. Улучшен и прогноз ВВП на конце года.

Читайте подробнее: Медведев ожидает значительного роста ВВП по итогам 2017 года

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 мая глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что если Россия по итогам года достигнет инфляции в четыре процента, то она все равно окажется ниже 120 места в списке стран по уровню инфляции.