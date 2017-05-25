Барнаул, 25 мая, 2017, 07:54 — ИА Регнум. В 990 общеобразовательных учреждениях Алтайского края сегодня, 25 мая, запланировано проведение мероприятий для выпускников. Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, «Последний звонок» прозвучит для более 33 тысяч учащихся 9-х и 11-х классов. Охранять общественный порядок в ходе прощального мероприятия будут более 1,5 тысяч сотрудников полиции, а также 700 представителей общественности.

Светлана Шаповалова Весна в Барнауле

Сотрудникам полиции помогут также представители добровольных народных дружин, общественности, работники отделов образования и педагоги.

«Сегодня для всех вас особенный день — Последним звонком завершается первый, незабываемый и очень важный этап вашей жизни», — с такими словами обратился к выпускникам мэр Барнаула Сергей Дугин. Он считает, что сегодня праздник вправе отмечать учителя и родители.

«В этот праздничный день выражаем большую благодарность учителям за их творческий вдохновенный труд. Они помогали вам обрести не только знания, но и чувство ответственности, веру в себя. Сегодня праздник и у ваших родителей, именно в семье человек изначально познает мир и себя в нем, формируется как личность, определяет для себя ценности, которые станут для него главными в жизни. Пусть ваши достижения и победы станут наградой родителям за любовь и заботу», — отметил мэр и пожелал выпускникам «Ни пуха, ни пера», а также — «Новых открытий и хорошей дороги».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае, где школы окончили 16 тыс. учеников, и в Псковской области, где среднее образование в этом году получили почти 9 тыс учеников, «Последние звонки» провели накануне, 24 мая.

Читайте также: Для школьников Псковской области прозвенел последний звонок