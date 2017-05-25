Вашингтон, 25 мая, 2017, 07:46 — ИА Регнум. Информацией, «подтверждающей» то, что российские чиновники и разведчики якобы проводили обсуждение возможности повлиять на решения кандидата (летом 2016 года) на пост американского президента Дональда Трампа через его советников, располагают американские разведслужбы, пишет New York Times.

Марионетка

Уточняется, что речь идет о событиях лета 2016 года. Об имеющихся сведениях сообщили американские чиновники.

«Информация, собранная прошлым летом, считалась достаточно надежной для того, чтобы передать ее ФБР, которое в течение того периода начало контрразведывательное расследование, все еще продолжающееся», — пишет издание.

Как утверждают чиновники, Вашингтону удалось перехватить переговоры, которые велись русскими. В них упоминался руководитель избирательного штаба Трампа Пол Манафорт, через которого хотели повлиять на решения будущего президента.

Также упоминался бывший советник Трапма по национальной безопасности Майкл Флинн. В разговорах русских говорилось, что Флинна они «хорошо знают». Обсуждалась и возможность использования связей с бывшим украинским президентом Виктором Януковичем, чьим советником был ранее Манафорт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 мая Флинн отказался давать показания спецкомитету Сената по разведке и передавать документы по делу о «вмешательстве» Москвы в президентские выборы в США, поскольку «любые его заявления могут быть использованы против него».

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