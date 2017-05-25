Вашингтон, 25 мая, 2017, 07:46 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп проведет в самом сердце ЕС встречу с лидерами европейского содружества и странами — членами НАТО, сообщает 25 мая Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Во время предвыборной кампании Трамп подвергался критике со стороны лидеров Евросоюза, теперь он будет пытаться заручиться их поддержкой.

Глава Белого дома планирует принять участие в первой для себя работе НАТО, организации, которую Трамп также критиковал во время своей избирательной кампании.

Также президент США проведет встречу с лидерами Евросоюза, выход из которого Великобритании он открыто приветствовал.

Президент Соединенных Штатов даже угрожал, что выйдет из альянса, который, по его мнению, является «устаревшей организацией».

Также Трамп высказывал недовольство относительно того, что некоторые страны-члены НАТО не вкладывают 2% от ВВП в бюджет альянса.