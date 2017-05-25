Анкара, 25 мая, 2017, 07:45 — ИА Регнум. Группа исследователей из Китая и Турции заявила о том, что им удалось обнаружить Ноев ковчег. Об этом сообщает Daily Express.

Джейкоб Савера II. Ноев Ковчег

По их утверждению, ковчег находится на горе Арарат в Турции и скрыт толстым слоем вулканической породы и снега. Исследователи обнаружили там куски древесины, которые, по всей видимости, были строительным материалом.

Фрагменты были найдены на высоте 400 метров над уровнем моря. Углеродный анализ показал, что возраст находки составляет около 4800 лет.

«Это не 100 процентов, что это Ноев ковчег. Но мы думаем, вероятность составляет 99,9 процента», — сказал один из исследователей.

Кроме того, исследователи обнаружили неподалеку от этого места 20-метровые деревянные конструкции, напоминающие проемы дверей с лестницами. Однако извлечь их из земли пока не удалось.

Отметим, что несмотря на заявления исследователей, большинство экспертов настроено скептически. По их словам, нет доказательств того, что большое наводнение имело место, не говоря уже о гигантской лодке. Если бы такое наводнение действительно было, то были бы и существенные геологические доказательства этого. Однако на сегодняшний день их нет.