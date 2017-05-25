Москва, 25 мая, 2017, 07:38 — ИА Регнум. Намерение президента США Дональда Трампа солидаризироваться с позицией Евросоюза в вопросе антироссийских санкций непродуктивно и грозит Вашингтону тупиком в отношениях с Москвой. Так считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Трамп встраивается в логику Брюсселя. Но идея «привлечь Россию к ответственности за Крым» очень непродуктивна», — написал сенатор в своем микроблоге в Twitter и добавил, что гарантией будет «лишь тупик в отношениях».

Напомним, 24 мая в ходе встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой и главой правительства страны Паоло Джентилони Трамп озвучил свою точку зрения на продление санкций против Москвы. Американский лидер подтвердил существование «трансатлантического единства» в этом вопросе.

«Президент Трамп подтвердил трансатлантическое единство по вопросу привлечения России к ответственности за её действия в Крыму и на востоке Украины и отметил, что важно убедить Россию выполнить её обязательства по Минским соглашениям», — говорилось в заявлении пресс-службы Белого дома.

Визит Трампа в Италию состоялся в рамках его первого зарубежного турне в качестве главы США. Американский президент уже побывал в Саудовской Аравии и Израиле.

Стоит отметить, что итальянские политики и предприниматели стремятся наладить сотрудничество не только в целом с Россией, но и с Крымом. Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая стало известно о декларации на имя премьер-министра Италии Паоло Джентилони, составленной депутатами парламента Венеции.

В заявлении говорится о том, что европейские СМИ вводят итальянцев в заблуждение, представляя Россию как врага. Автором документа выступил Стефано Вальдегамбери, побывавший в Крыму в составе итальянской делегации в октябре 2016 года.

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Летом 2016 года представители итальянской области Лигурия также обращались к правительству страны с призывом повлиять на Брюссель. Парламентарии заявляли о необходимости признать Крым российским и снять санкции с Москвы.

Следствием введения антироссийских санкций после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году стало падение торгового оборота между Россией и Италией в 2,5 раза. Такую цифру назвал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой в апреле 2017 года.