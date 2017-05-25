Москва, 25 мая, 2017, 07:43 — ИА Регнум. Главный вызов XXI века заключается в том, что Запад стремится любыми средствами обеспечить себе высокий уровень потребления в ситуации его неизбежного падения, что ставит Россию в крайне опасное положение и требует внутренней мобилизации, заявил режиссер Карен Шахназаров 24 мая в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» в эфире телеканала «Россия-1».

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"Надо правде в глаза смотреть: во многом наше положение не очень такое, которое внушает оптимизм, спокойствие. Во-первых, давайте прямо скажем, главная проблема XXI века, как я ее вижу: Запад, в сущности имея высокий уровень жизни, хочет его сохранить во что бы то ни стало. Он чувствует, что он будет падать, это неизбежно. Почему?» — отметил режиссёр, уточнив, что природа этого объективного падения в изменяющихся обстоятельствах.

При этом, по его мнению, эти обстоятельства вынудят Запад искать необходимые ему ресурсы на территории России.

«Потому что вся ситуация на Земле другая: 8 млрд населения, которое прибавляется. Запад сам создал мир потребления: все хотят ездить на машинах, все хотят смотреть хорошие телевизоры, но это невозможно. Становится вопрос ресурсов. Это главный вопрос, где ресурсы? Огромная страна, малонаселенная, надо честно сказать, во многом очень даже паршиво устроенная… Это очень приятный стимул — такую страну «освоить». Это даже идеологически можно объяснить, мол, «над помочь», «надо освоить» … В этом смысле нам спокойствие нельзя испытывать», — продолжил свою мысль режиссер, отметив, однако, что наше незавидное положение еще не повод для отчаяния, поскольку история знает немало примеров мобилизации народа во имя великой цели.

«Другой вопрос, должны ли мы при этом впадать в панику? Нет, по одной простой причине — я абсолютно убежден, что человек, который обладает волей и идеей, он всегда сильней, он способен преодолеть всё. Вот это нам нужно понимать, и нам нужно, наконец… ставить большие цели, нужно стать страной номер один, такую цель надо ставить во всем…» — закончил мысль Шахназаров.

Режиссер также убежден в наивности и несбыточности мечты «Европы от Лиссабона до Владивостока», поскольку сам Запад не допустит российского доминирования на этой территории и будет всячески Россию подавлять.