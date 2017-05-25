Москва, 25 мая, 2017, 07:35 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев 24 мая поздравили Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с именинами, сообщают «Вести».

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина и Дмитрия Медведева с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом

Глава государства и глава правительства прибыли в рабочую резиденцию патриарха в Чистом переулке между совещаниями. Подарив подарок, президент и премьер-министр кратко пообщались с патриархом за закрытыми дверьми.

Путин подарил патриарху старинную книгу на старославянском языке «Житие Николая Угодника», а премьер-министр — «Рассуждение о языке Саввиной книги» Вячеслава Щепкина.

«Ваше многолетнее первосвятительское служение заслуживает самого искреннего уважения», — говорится в тексте телеграммы Медведева, опубликованной на сайте правительства.

Медведев подчеркнул, что оно является примером подлинного подвижничества и значимо не только для Русской православной церкви, но и для всей страны.

В ноябре 2016 год президент РФ вручил патриарху Кириллу орден «За заслуги перед Отечеством» I степени во время празднования юбилея предстоятеля РПЦ в храме Христа Спасителя.