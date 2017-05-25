Киев, 25 мая, 2017, 07:26 — ИА Регнум. Железнодорожное пассажирское сообщение между Украиной и Российской Федерацией может быть полностью остановлено уже с 1 июля 2017 г. Данную инициативу активно лоббируют секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов и спикер Верховной рады Андрей Парубий. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, близкие к украинскому руководству.

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«Украина готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ ориентировочно с 1 июля», — сообщил источник.

Собеседник издания добавил, что власти Украины уже даже придумали «предлог» для такого решения. Причиной остановки железнодорожного пассажирского сообщения между странами будет названо нежелание «Российских железных дорог» (РЖД) прекращать пассажирские перевозки из Донецка в РФ.

Между тем, в компании «Укрзализныця» эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. Там отметили, что на данный момент решения на этот счет нет. В РЖД также заявили, что не получали от официальных властей Украины каких-либо документов о прекращении пассажирского сообщения между странами.

Однако экс-заместитель министра транспорта Украины Александр Кава подтвердил информацию о готовящемся запрете. По его словам, в результате отмены пассажирского железнодорожного сообщения выиграют частные предприниматели (так называемые маршруточники), осуществляющие автотранспортные перевозки в РФ из приграничных городов Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 мая компания-оператор украинских железных дорог «Укрзализныця» ввела запрет на погрузку и перемещение по территории страны грузовых вагонов ряда предприятий РФ. Под запрет попали предприятия ООО «СГ-транс» с его филиалами, ООО «Рейл-1520 Сервис», ЗАО «Нефтетранссервис», ОА «Сбербанк Лизинг», ЗАО «Промтрансинвест», ОАО «Астон» и ООО «Грузовая компания».