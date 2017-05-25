Джон Керри: Судя по делам администрации Трампа, пора учить русский язык
Вашингтон, 25 мая, 2017, 07:19 — ИА Регнум. «Меня часто спрашивают, каков секрет того, чтобы оказать реальное влияние на правительство. Недавно все поменялось. Я бы сказал, что с этой администрацией в Белом доме нужно купить учебник и учить русский язык», — сказал он.
Напомним, Керри 24 мая выступил перед учащимися Школы имени Кеннеди при Гарвардском университете.
Отметим, что он покинул пост госсекретаря 20 января 2017 года, когда администрация 44-го президента США Барака Обамы передала бразды правления новому президенту Дональду Трампу. Место Керри занял экс-глава компании Exxon Mobile Рекс Тиллерсон.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, курс обучения российской военной терминологии будет проводиться для бойцов американской Нацгвардии. В план обучения также входит ознакомление американских военнослужащих со значимыми в российской истории событиями и персонами.
Курс обучения, включающий практические занятия, рассчитан на полтора месяца.