Вашингтон, 25 мая, 2017, 07:19 — ИА Регнум. «Меня часто спрашивают, каков секрет того, чтобы оказать реальное влияние на правительство. Недавно все поменялось. Я бы сказал, что с этой администрацией в Белом доме нужно купить учебник и учить русский язык», — сказал он.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Керри

Напомним, Керри 24 мая выступил перед учащимися Школы имени Кеннеди при Гарвардском университете.

Отметим, что он покинул пост госсекретаря 20 января 2017 года, когда администрация 44-го президента США Барака Обамы передала бразды правления новому президенту Дональду Трампу. Место Керри занял экс-глава компании Exxon Mobile Рекс Тиллерсон.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, курс обучения российской военной терминологии будет проводиться для бойцов американской Нацгвардии. В план обучения также входит ознакомление американских военнослужащих со значимыми в российской истории событиями и персонами.

Курс обучения, включающий практические занятия, рассчитан на полтора месяца.