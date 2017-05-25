Горно-Алтайск, 25 мая, 2017, 07:16 — ИА Регнум. В Государственном Собрании — Эл Курултай Республики Алтай состоялся правительственный час, в рамках которого обсуждался вопрос о государственной поддержке социально-экономического развития коренных малочисленных народов, проживающих на территории региона. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе парламента, с основным докладом выступила председатель Комитета по национальной политике и связям с общественностью Динара Култуева.

Unikaz.asia Теленгиты

Она отметила, что сравнительный анализ данных переписи населения за 2010 и 2002 годы показывает, что численность коренных народов в республике в целом увеличилась на 34,4% — с 5803 до 7801 человек, При этом численность теленгитов выросла на 54,1% до 3 648 человек, тубаларов — на 23,4% (с 1 533 до 1 891 человек), кумандинцев — на 14,1% (с 931 до 1062 человек), челканцев — на 34,1% (с 830 до 1113 человек). Численность шорцев сократилось на 38,3% до 87 человек.

В 2009 году перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов увеличен с одного (Турочакский район) до пяти: Кызыл-Озекское, Бирюлинское сельские поселения Майминского района, Кош-Агачский, Улаганский и Чойские районы.

За период с 2004 по 2007 годы на социально-экономическое и этнокультурное развитие коренных малочисленных народов, проживающих в Республике Алтай, в рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года» и иных республиканских целевых программ, были профинансированы ряд важных проектов и мероприятий. Култуева подробно перечислила проведенные мероприятия в рамках данной программы. По ее словам, построено, приобретено, введено социально-значимых объектов было много, в том числе были реконструированы школы в селе Иогач Труочакского района; средняя школа в селе Чаган-Узун Кош-Агачского района; построены здания средней школы и интерната на 40 мест в селе Бельтир Кош-Агачского района; школы в селе Тондошка Турочакского района, селе Акташ Улаганского района; культурно-спортивный комплекс в селе Саратан Улаганского района.

Начиная с 2009 года на государственную поддержку коренных малочисленных народов в рамках реализации подпрограммы «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Республики Алтай» направлено более 300 млн рублей. На эти средства введены в эксплуатацию школы в селе Сайдыс Майминского района, Курмач-Байгол Турочакского района и первая очередь средней общеобразовательной школы в с Улаган; построен мемориальный комплекс имени Улагашева в селе Паспаул; приобретено 11 единиц санитарного автотранспорта повышенной проходимости для населенных пунктов в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов (села Кокоря, Старый Бельтир, Ортолык, Балыкча, Улаган, Уймень, Каракокша, Ускуч, Бирюля, Кебезень и Курмач — Байгол). Кроме того, приобретены хирургическое, стоматологическое и другое медицинское оборудование для бюджетных учреждений здравоохранения Улаганского, Майминского и Турочакского районов. Построен локальный энергоцентр в селе Бийка, обеспечено круглосуточное электроснабжение труднодоступных селах Курмач-Байгол, Чуйка, Бийка, Суранаш, Беле и Кок-Паш; приобретена дизельная электрическая установка для средней общеобразовательной школы в селе Улаган, проведено благоустройство и текущий ремонт инфраструктуры лечебного водного источника «Бугузунский» в Кош-Агачском районе.

По словам Динары Култуевой, представители коренных малочисленных народов в Доме дружбы народов могут на постоянной основе пользоваться ресурсным центром, также в данное время разрабатывается единый портал для всех республиканских общественных организаций, чем могут успешно пользоваться и они.

В ходе обсуждения депутат Госсобрания Айдар Тазрашев поднял проблему выхода на социальную пенсию жителей Кош-Агачского и Улаганского районов, признавших себя теленгитами. По его словам, в последнее время на такую возможность могут претендовать только жители Турочакского района. Динара Култуева ответила, что в связи с принятием постановления правительства «Об утверждении перечня малочисленных народов Севера и перечня районов проживания малочисленных народов Севера в целях установления социальной пенсии по старости», в данный перечень в Республике Алтай включен только Турочакский район. На протяжении последних лет правительство Республики Алтай выходит с данным вопросом в Государственную Думу, правительство РФ, но пока решения нет.

Президент Ассоциации коренных малочисленных народов Республики Алтай Любовь Пешперова также говорила об этой проблеме. По ее словам, до 2017 года представители коренных малочисленных народов выписывались из своего места жительства и прописывались в Турочакском районе, чтобы иметь возможность получать социальную пенсию. Теперь же жители Турочакского района приняли решение не прописывать жителей из других районов.

В Республике Алтай проживают представители теленгитов, кумандинцев, челканцев и тубаларов, которые отнесены к коренным малочисленным народам. По данным переписи 2010 года, на территории региона их численность составляла 3 648, 1 062, 1 113 и 1 891 человек соответственно. При этом всего в Республике Алтай в ходе последней переписи населения зарегистрированы представители 91 национальности. Самая многочисленная этническая группа — русские (114 802 человека), на втором месте — алтайцы (68 814 человек), на третьем — казахи (12 524 человек).

Как уже сообщало ИА REGNUM, перед последней переписью населения в регионе шла активная дискуссия относительно единства алтайского народа. «С принятием федерального закона, предусматривающего льготы представителям коренных малочисленных народов, в недавнем времени единый алтайский народ разделился на кумандинцев, тубуларов, челканцев, теленгитов и алтайцев. Люди стали получать реальную помощь в рамках закона о малочисленных народах в вопросах снабжения дровами, строевым лесом, раннего выхода на пенсию и т. д. Эта экономическая составляющая может привести к серьёзным последствиям в вопросе сохранения статуса республики», — писали в свое время алтайские СМИ. А спикер Госсобрания Иван Белеков тогда заявлял, что перед народами Алтая «стоит задача сохранить единство алтайского народа и не потерять федеральную материальную поддержку, которую имеют сегодня коренные малочисленные народы».

В регионе даже прошла специальная научная конференция, на которой был сделан вывод о том, что «тубалары, теленгиты, челканцы, оставаясь в перечне малочисленных народов, являются составляющими единого алтайского народа».