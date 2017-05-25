Барнаул, 25 мая, 2017, 07:08 — ИА Регнум. По итогам 2016 года предприятия малого и среднего предпринимательства Алтайского края существенно увеличили долю в общем объеме налоговых платежей, осуществляемых хозяйствующими субъектами региона. Как передает корреспондент ИА REGNUM, это следует из данных УФНС России по Алтайскому краю.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Малый бизнес на Алтае

Всего за прошедший период малый и средний бизнес во все уровни бюджетной системы перечислил более 19,2 млрд. рублей, доля которых в общей сумме поступлений составила 26,3%.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Малый бизнес на Алтае

Положительные тенденции также прослеживаются и по уплате налогов в консолидированный региональный бюджет, поступления от субъектов бизнеса в который по итогам 2016 года составили 12,5 млрд. рублей. В расчете на одного субъекта предпринимательской деятельности поступления выше аналогичного показателя 2015 года на 3,2%.

«Необходимо отметить, что в сравнении с 2015 годом увеличение поступлений от хозяйствующих субъектов, отнесенных к категории микробизнеса, наблюдается на уровне 0,9 млрд. рублей, прирост составляет 14,7%», — сказано в сообщении управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Алтайского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, власти региона хоть и не отправляют граждан за заработком в бизнес, но вполне конкретно заявляют, что принимают все меры по поддержке граждан, желающих заниматься собственным делом. «Всесторонняя поддержка малого и среднего бизнеса, который вносит значительный вклад в экономику региона, будет способствовать обеспечению условий для устойчивого экономического роста», — заявил в октябре 2016 года первый вице-губернатор Сергей Локтев.