Радио REGNUM: первый выпуск за 25 мая
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 25 мая, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- «Охота на ведьм»: Молдавия активизирует борьбу с «российской пропагандой»;
- МИД РФ о Молдавии и ПМР: Нам не привыкать слышать обвинения в «оккупации»;
- Госдума призвала ПА ОБСЕ осудить запрет интернет-ресурсов РФ на Украине;
- Путин: Надо повысить зарплаты бюджетникам, не попавшим в майские указы;
- В Петербурге предлагают через референдум забрать мандаты у шести депутатов;
- Мэрия Москвы молчит о том, кто признал пятиэтажки аварийными.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/321