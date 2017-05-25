Москва, 25 мая, 2017, 06:39 — ИА Регнум. Президент США ничего не решает, и это прекрасно понимают и в Европе, и в России, заявил в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» кинорежиссер Карен Шахназаров на телеканале «Россия-1», обсуждая предстоящий саммит НАТО, намеченный на 25 мая, на котором будет присутствовать лично президент США Дональд Трамп.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Я думаю, саммит НАТО — это такое ритуальное событие и, по большому счету, ни к чему он не приведет. Я думаю, что самое любопытное, что я для себя извлек — в принципе, фигура президента Соединенных Штатов — это номинальная фигура и ничего не решает. Я думаю, они прекрасно знают это и в Берлине, и в Париже, и мы это видим», — поделился своим мнением режиссер, отметив, что роль президента России как личности в политический жизни страны и мира, куда более существенная.

«У Путина во всяком случае гораздо больше власти реальной, чем у Трампа. И на мой взгляд, что бы Трамп там не принимал, в принципе, это произошло уже давно в Америке: президенты, которые претендовали на свое мнение, либо их убивали как Кеннеди, либо импичмент, как Никсону. Мое мнение, что в результате эти саммиты на самом деле, как бы ничего не решают», — заключил Шахназаров.

Напомним, что саммит НАТО намечен на 25 мая. В нем должен принять участие лично президент США Дональт Трамп. При этом, в ряде европейских СМИ прошли публикации о том, что Трампу в Брюсселе не рады, в связи с чем на улицы вышли демонстранты.