Мадрид, 25 мая, 2017, 05:26 — ИА Регнум. «Испанские танки впервые со времен «Голубой дивизии» вплотную подойдут к российским границам», — блещет историческим познаниями корреспондент испанской El País Мигель Гонсалес. Автора не смущает, что нынешняя «близость» располагается на дистанции 200 километров от российской территории

Военнослужащие испанской «Голубой дивизии» на советском фронте

«Главная задача развертываемых испанских войск в составе подразделений НАТО, обеспечивающих стабильность и защиту стран балтийского региона от российской агрессии — не допускать провокаций «с той стороны», — раскрывает военные тайны журналист, не рассказывая при этом читателям, как можно танками, находящимися на столь приличном расстоянии от «места возможных провокаций», влиять на поведение «этих загадочных русских».

Наводящим на отгадку вопросом выглядит цитирование им генерала Дакоба Сервиньо, утверждающего, что «главная задача группировки, собранной вблизи латвийского города Адажи — превратить подразделения разных стран и национальностей в одну мощную сплоченную силу. Обо всех наших действиях и маневрах, учебных стрельбах мы будем предупреждать вероятного противника, чтобы потом никто с его стороны не бросил нам упрек, что его не предупреждали. Ждем аналогичных шагов и с той (российской) стороны».

По всей видимости, с крылатой фразой Александра Невского «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет» упомянутый выше генерал знаком. Такой вывод напрашивается после прочтения его слов, приводимых испанской газетой: «У нас четкие инструкции: сохранять оборонительные конфигурации, избегать провокаций и не приближаться к границе».