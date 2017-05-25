Мадрид, 25 мая, 2017, 05:21 — ИА Регнум. «Испанский представитель, выступая на заседании Европейской Комиссии, посвященном вопросам общей оборонной политики и безопасности, потребовал от Евросоюза «усиления военного потенциала до размеров, позволяющих оказывать влияние на ход конфликтов в таких регионах, как Сирия», — информирует издание.

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По мнению La Vanguardia, «Испания убеждена, что бо́льший военный контингент ЕС автоматически увеличит размер присутствия стран НАТО в ключевых точках Сирии, что не только приведет к превосходству европейской военной машины над армией Исламского государства (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и не допустит роста влияния России в Сирии и уменьшит поддержку Кремлем режима Асада. Следует также улучшить финансирование многонациональных силовых структур, таких как Еврожандармерия или Еврокорпус. Европейский Центробанк должен проникнуться этой идеей и выделить дополнительное количество средств на это».

Известно, что в настоящий момент Испания выделяет на военные нужды не более 1,4% своего годового ВВП. Это значительно меньше требуемых США для стран НАТО 2%, однако, в вопросах финансирования военных расходов не за свой собственный, а за общий счет Испания — впереди Европы всей.