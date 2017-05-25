Владивосток, 25 мая, 2017, 03:12 — ИА Регнум. В Приморье интерактивная карта, создание которой одобрил президент РФ Владимир Путин, охватила 54 свалки. Однако в некоторых случаях власти на обращения реагируют несвоевременно и вместо того, чтобы заниматься ликвидацией мусорного бардака, перекладывают друг на друга ответственность. Такие прения, к примеру, наблюдаются между мэрией Владивостока и краевой администрацией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном штабе ОНФ.

Свалка

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К сегодняшнему дню, 25 мая, на интерактивной карте отмечены 54 свалки: по 22 из них органы власти проводят проверку, по 26 приняли решения либо о ликвидации, либо о других мерах по наведению порядка — указанная работа на деле проверяется общественниками, в 6 случаях свалки уже ликвидированы.

Информация о залежах отходов от приморцев поступает в ежедневном режиме. Наибольшую озабоченность проявляют жители Владивостока, Находки, Уссурийска, Артёма и Большого Камня.

По словам общественника Юрия Логинова, граждане проявляют активную жизненную позицию, чего в некоторых случаях нельзя сказать об органах власти, которые несвоевременно реагируют на сигналы.

«Мэрия Владивостока по ряду обращений сослалась на то, что ликвидировать свалки должны власти региона, а администрация Приморского края напротив указывает на администрацию Владивостока. Нам даже пришлось обратиться в органы прокуратуры. Мы ожидаем, что надзорный орган побудит чиновников к работе», — прокомментировал Логиниов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин поддержал создание интерактивной карты, где каждый житель России может отметить свалку. Указом президента 2017 год определён как Год экологии.

После первого сообщения активистов ОНФ, которые ведут этот проект, об 11 несанкционированных свалках во Владивостоке прокуратура Приморского края объявила, что берёт указанную ситуацию на контроль. Согласно последним данным надзорного органа, за 2017 год выявлено более 180 нарушений в природоохранной сфере.