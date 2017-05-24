Бразилиа, 25 мая, 2017, 02:38 — ИА Регнум. Президент Бразилии Мишел Темер распорядился задействовать национальные войска для борьбы с протестующими в столице страны и обеспечения защиты правительственных зданий, передаёт Globo.

Brasil247.com Мишел Темер

По данным службы пожарной охраны, в ходе беспорядков 24 мая манифестатами были подожжены здания министерства сельского хозяйства, министерства планирования и министерства культуры. В СМИ также появлялись сообщения о пожаре в министерстве финансов, однако официально эта информация не подтверждена.

«Эта манифестация начиналась как мирная, но переросла в насилие, вандализм, агрессию против государственного имущества и создала угрозу для людей», — заявил министр обороны Бразилии Рауль Жунгманн, сообщив, что президент отдал распоряжение о «скорейшем прибытии войск для того, чтобы здания министерств были сохранены невредимыми».

Сообщается, что в настоящее время в район беспорядков уже начали прибывать военные подразделения. Полиция применяет против манифестантов слезоточивый газ. По неофициальным данным, в результате столкновений есть пострадавшие. Согласно разным оценкам, в акциях протеста принимают участие до 150 тысяч человек.

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе владельцы крупнейшего в Бразилии предприятия по производству говядины JBS SA братья Жоэсли и Уэсли Батисте передали в Федеральный верховный суд страны запись, из которой следует, что Мишел Темер обсуждал условия подкупа бывшего спикера нижней палаты парламента Эдуарду Куньи — инициатора импичмента предыдущего президента Бразилии Дилмы Руссефф. Якобы Кунье предлагалось выплатить крупную сумму денег за его «молчание», однако какие именно данные предполагалось скрыть, пока неизвестно. После этого депутаты от оппозиционной партии «Реди» направили спикеру нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте главы государства.

Мишел Темер отвергает все обвинения в свой адрес. По его словам, он не намерен покидать президентский пост и планирует доказать свою невиновность в суде.

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