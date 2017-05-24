Лондон, 25 мая, 2017, 02:14 — ИА Регнум. В рамках расследования дела о теракте на стадионе «Манчестер-арена» в Великобритании задержаны семь человек, передаёт агентство Reuters.

Марина Захарова ИА REGNUM Манчестер

«На данный момент были арестованы с последующим допросом шесть мужчин и одна женщина в рамках расследования», — приводит агентство заявление полиции.

Как уточняется, седьмой подозреваемый был задержан в ходе обысков в городе Нанитон в графстве Уорикшир.

Ранее, напомним, сообщалось, что по подозрению в причастности к теракту в ходе спецоперации в районе Блекли на севере Манчестера была задержана женщина. До этого в столице Ливии Триполи были задержаны отец и младший брат предполагаемого террориста-смертника Салмана Абеди.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 22 мая произошёл взрыв на крупнейшей спортивной арене Великобритании — стадионе «Манчестер-арена», где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. Жертвами взрыва стали 22 человека, более 60 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).