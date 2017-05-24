Пекин, 25 мая, 2017, 02:17 — ИА Регнум. Уезды и небольшие города должны ускорить внедрение технических инноваций в свою экономику, заявило правительство КНР 24 мая, передает агентство «Синьхуа».

Китай

Правительства на местах должны стать проводниками инноваций и продвигать предпринимательство во имя развития местной промышленности, говорится в постановлении Госсовета КНР.

Местные правительства должны продвигать инновации в целях развития «зеленых» и высокотехнологических секторов промышленности и формирования влиятельных брендов.

Руководством страны будет также дана поддержка высокотехнологическим фирмам в целях их развития и участия в программе искоренения нищеты.

Напомним, что Китай также проводит программу реновации жилья с целью борьбы с бедностью и улучшения уровня жизни населения.