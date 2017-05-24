Москва, 25 мая, 2017, 02:16 — ИА Регнум. На уровне государственной власти Украины запрещается получение информации на русском языке, дальше — запрет общаться на русском. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» озвучил член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк, комментируя введение языковых квот на украинском телевидении.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Три года майдану

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«Логично завершается трёхлетняя дискуссия, есть ли нападки на русский язык и на русскоязычных на Украине. Мы видим, что на уровне государственной власти запрещается получение информации на русском языке. На улицах украинских городов уже бьют за то, что разговаривают на русском языке. Следующей нормой будет запрет на общение», — уверен депутат ГД.

«Народ всегда вне зависимости от того, какой он был национальности, с удовольствием пел украинские песни, с удовольствием приобщался к кухне, культуре, но при этом когда вы насильственно пытаетесь украинизировать тех, кто не хочет этого, вы наоборот отторгаете от себя большую часть народа, вы делаете себе абсолютно медвежью услугу», — заключил Железняк.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский парламент 23 мая принял закон о введении языковых квот на украинском телевидении. В документе указано, что на общенациональных телеканалах должно быть не менее 75% украиноязычного контента. Телепрограммы и фильмы, которые были выполнены не на государственном языке и не являются собственным продуктом телерадикомпаний, должны иметь субтитры на украинском языке.