Лондон, 25 мая, 2017, 01:18 — ИА Регнум. Спецслужбы Великобритании в ходе антитеррористической операции в Манчестере обнаружили взрывчатые вещества, которые могли предназначаться для последующих терактов в городе, передаёт The Independent.

Марина Захарова ИА REGNUM Манчестер

По информации источников издания в правоохранительных органах, одно из найденных в ходе обысков взрывных устройств было активировано в рамках контролируемого взрыва.

Правоохранители считают, что участники террористической сети могли подготовить ещё несколько бомб для осуществления новых терактов в Манчестере.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 22 мая произошёл взрыв на крупнейшей спортивной арене Великобритании — стадионе «Манчестер-арена», где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. Жертвами взрыва стали 22 человека, более 60 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После взрыва в Манчестере в стране введён наивысший — «критический» уровень террористической угрозы, что означает риск совершения новых терактов в ближайшее время.

Британские спецслжбы считают, что кроме террориста-смертника к организации взрыва могла быть причастна ещё группа лиц. На данный момент в рамках расследования задержаны несколько подозреваемых.